На Марсе обнаружили совершенно новый минерал: что означает это сенсационное открытие

Планета Марс

С помощью орбитальных аппаратов, проводящих наблюдения за поверхностью Марса, астрономы обнаружили необычный минерал — один из видов сульфата железа.

Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Астробиологи под руководством Дженис Бишоп из Института SETI описывают открытие необычного соединения гидроксисульфата железа в районе Долины Маринер — сети огромных каньонов, расположенных вдоль экватора Марса.

Исследователи считают, что эта территория когда-то была полноводным участком планеты. Открытие нового минерала может дать интересные подсказки относительно того, как и какие природные силы сформировали поверхность Марса и была ли когда-то здесь жизнь.

Ученые воссоздали обнаруженные минералы в лаборатории и выяснили, что гидроксисульфат железа, обнаруженный на Марсе, мог быть создан только в присутствии кислорода, а реакция, необходимая для образования этого минерала, приводит к образованию воды.

Ученые считают, что образование минерала могло произойти только под действием очень высоких температур, а значит сульфаты железа образовались вследствие вулканической активности.

Структура и термические свойства обнаруженного соединения указывают на то, что это совершенно новый минерал. Но ученым нужно провести дополнительные исследования, в частности обнаружить этот минерал Земли, чтобы подтвердить это.

Напомним, ранее ученые установили, что ледники на Марсе содержат почти 80 процентов замерзшей воды, которая может стать ценным ресурсом для будущей колонизации планеты.