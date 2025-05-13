На Марсе обнаружили "вафли" и "соты": ученые предполагают следы старой жизни

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса ряд загадочных структур в виде "меда и вафель", и ученые до сих пор не уверены, как они образовались. / © NASA

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Необычные многоугольные образования, напоминающие вафли или пчелиные соты, были зафиксированы ровером Curiosity в кратере Гейла на Марсе и могут скрывать важные подсказки о прошлом планеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает NASA, речь идет о так называемых полигональных трещинах, образовавшихся на поверхности Красной планеты. Их обнаружили на прошлой неделе, но именно этот участок удивил исследователей идеальным сохранением геометрии и большим масштабом.

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"Мы видели подобные трещины раньше, но редко - в таком состоянии сохранения и на такой площади", - рассказала доктор Кэтрин О'Коннелл-Купер, геолог из Университета Нью-Брансуика, в блоге NASA.

Исследователи считают, что такие формы могли возникнуть около 3,6–3,8 миллиарда лет назад, когда на Марсе еще были озера. Повторяющиеся циклы влажного и сухого климата могли повлечь за собой трещины, подобные тем, которые появляются в пересохшем русле на Земле.

Структуры могли быть сформированы, когда древнее озеро неоднократно заполнялось и высыхало в более влажном прошлом Марса. / © NASA

Для анализа состава образований ровер Curiosity применяет спектроскопию лазерного пробоя. Луч вызывает вспышку плазмы на поверхности образца, а свечение этой плазмы позволяет идентифицировать химические элементы в породе.

Также будут исследованы окрестные горные породы без трещин для сравнения.

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"Образовались ли эти разломы миллиарды лет назад, когда планета начала терять влагу? Или значительно позже - вследствие подземных потоков воды?" – отмечает О'Коннелл-Купер.

Хотя такие полигональные структуры фиксировались и раньше, в частности в 2021 году на горе Шарп, новые данные могут уточнить механизм их образования. Некоторые трещины содержали сульфаты — признак того, что вода могла неоднократно испаряться и возвращаться.

По данным ученых, сложная вафельная форма марсианских трещин сформировалась в результате повторяющихся колебаний уровня воды – сезонных циклов увлажнения и высыхания в древнем озере. Аналогичная форма вновь открывшихся полигональных структур позволяет предположить, что они возникли в результате такого же процесса.

Исследователи обнаружили, что эти трещины содержали химические вещества, называемые сульфатами, что говорит о том, что озеро неоднократно заполнялось и высыхало. / © NASA

Если это подтвердится, эти образования могут содержать подсказки о том, как могли возникнуть первые формы жизни на Марсе в период его влажного прошлого. Подобные циклы влажности и засухи на Земле, по данным исследований, могли способствовать формированию первых органических молекул – основы всего живого. Изменения уровня воды постоянно насыщали среду новыми химическими веществами, что стимулировало образование более сложных молекулярных структур.

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Доктор NASA Эшвин Васавада отметил, что эти процессы могли играть роль в "содействии рождению жизни".

Впрочем, эти небольшие структуры – не единственные загадочные образования, обнаруженные на Марсе. В 2023 году китайский ровер Чжужун зафиксировал 15 гигантских сотовых формаций, скрытых на десятки метров под поверхностью планеты. Каждое образование имеет ширину до 70 метров и окружено слоем льда и грунта толщиной 30 метров, сформировавшегося 2–3,5 миллиарда лет назад.

Подобные структуры известны на Земле только в Гренландии, Исландии и Антарктиде — регионах, где сильные температурные колебания вызывают трещины, заполняемые льдом и илом. Ученые предполагают, что подобный механизм мог расколоть поверхность Марса во время смещения оси планеты, что повлекло за собой резкие сезонные изменения климата.

Это открытие может помочь лучше понять, как изменялась атмосфера Красной планеты на протяжении миллиардов лет и могла ли она когда-нибудь поддерживать жизнь.

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Ранее сообщалось, что ученые нашли "череп" на Марсе, и его форма поразила исследователей.