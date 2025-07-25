На Марсе обнаружили важный ресурс для колонизации планеты

Планета Марс / © Associated Press

Реклама

Ледники на Марсе содержат почти 80 процентов замерзшей воды, которая может стать ценным ресурсом для будущей колонизации планеты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Израиля, США и Великобритании, сообщает сайт phys.org.

Исследователи использовали радар SHARAD на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Красной планеты. Его волны способны частично проходить сквозь поверхность, благодаря чему были измерены диэлектрические свойства ледников.

Реклама

В общем ученые исследовали пять участков на Марсе, которые расположены в разных частях планеты и из которых только два были ранее изучены. В каждом случае был получен примерно один и тот же результат: часть льда в леднике составляет около 80%.

Таким образом ученые пришли к выводу, что эти геологические структуры на Марсе только сверху присыпаны порохом, а внутри содержат почти чистый массив льда. Это очень важный для будущей колонизации результат, ведь он означает то, что доступной для использования воды не так уж и мало.

Это открытие означает, что в прошлом Марс пережил по крайней мере одно глобальное оледенение, которое накрыло всю планету, или несколько локальных, но очень похожих.

Также это свидетельствует, что в прошлом воды на Красной планете могло быть даже больше, чем это предсказывают самые смелые теории.

Реклама

Для дальнейшего подтверждения своих выводов ученые планируют исследовать другие ледники на Марсе.

Напомним, марсоход Curiosity случайно разбил колесом камень, который содержал кристаллы элементарной серы - элемента, который ранее никогда не обнаруживали на Красной планете в чистом виде.