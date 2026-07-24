На Марсе происходит нечто странное: учёные не могут объяснить загадочные марсотрусы

Марс / © Associated Press

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Учёные, проанализировавшие данные миссии NASA InSight, пришли к выводу, что не все марсотрусы имеют одинаковое происхождение. Часть подземных толчков можно объяснить тектоническими процессами или падением метеоритов, однако существует отдельная группа сейсмических событий, природа которых пока остается неизвестной.

Об этом стало известно из нового исследования, опубликованного на arXiv.

В ходе работы на Марсе аппарат InSight зарегистрировал более двух тысяч сейсмических событий. Их магнитуда в основном составляла от 1,5 до 4,5, хотя самый мощный зафиксированный марсотрус S1222a достиг магнитуды 4,7.

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Исследователи проанализировали спектральные характеристики сейсмических сигналов — их амплитуду, продолжительность, частотный состав, затухание высоких частот и особенности распространения волн в коре и мантии Марса. Это позволило им предложить упрощённую классификацию марсотрусов по вероятному источнику их возникновения.

К первой категории относятся тектонические марсотрусы. Большинство из них происходило из района разломов Борозды Цербера — одного из самых активных регионов Марса. По мнению ученых, эти толчки связаны с геологическими процессами внутри планеты.

Вторая группа охватывает события, вызванные падением метеоритов. Часть таких ударов удалось подтвердить благодаря орбитальным снимкам, на которых были обнаружены новые кратеры. Исследователи также предполагают, что самый мощный марсотрус, зарегистрированный InSight, мог быть следствием крупного метеоритного удара, хотя окончательного подтверждения этого пока нет.

Наибольший интерес вызвала третья группа — высокочастотные марсотрусы, которые не удалось отнести ни к тектоническим процессам, ни к падению метеоритов. В исследовании отмечается, что эти явления имеют общие характеристики и, вероятно, происходят в одном районе Марса, однако механизм их возникновения пока неизвестен.

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Исследователи также отметили, что сигналы этих марсотрусов отличаются от тех, которые обычно наблюдаются во время тектонической активности. Это свидетельствует о том, что их может вызывать другой процесс, который ещё предстоит установить.

Напомним, спустя полвека после исторической миссии «Викинг» ученые вновь вернулись к одному из самых громких вопросов космических исследований. Часть исследователей считает, что аппараты NASA могли зафиксировать признаки жизни на Марсе, однако тогда эти результаты были отвергнуты из-за иной интерпретации данных.

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