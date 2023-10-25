На Марсе таки были "благоприятные условия" для жизни — марсоход Curiosity обнаружил новые доказательства

"Мы находим все больше доказательств того, что Марс, вероятно, был планетой рек", — говорят специалисты.

Благодаря сочетанию изображений, полученных марсоходом аэрокосмического агентства NASA Curiosity, сканированию осадочных пород под Мексиканским заливом на Земле и компьютерным моделированием, геологи идентифицировали древние размытые остатки рек в ряде кратеров на Марсе.

Об этом сообщает Space.

Команда исследователей при изучении данных, собравшихся марсоходом NASA Curiosity в кратере Гейл, большом ударном бассейне на поверхности планеты, обнаружила дополнительные доказательства того, что когда-то по Красной планете протекали реки. И их, возможно, было больше, чем считалось ранее.

Поверхность Марса Фото: NASA

"Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был планетой рек", — сказал ученый-геолог из Университета штата Пенсильвания и ведущий автор исследования Бенджамин Карденас.

Какие доказательства собрал марсоход

На Земле реки важны для циклов химических веществ и осадков, связанных с возникновением и поддержанием жизни. Таким образом, выявление дополнительных доказательств древних рек на Марсе может оказаться важным событием в поисках признаков жизни на Красной планете.

"Наши исследования показывают, что на Марсе могло быть гораздо больше рек, чем считалось ранее, что, несомненно, создает более оптимистичный взгляд на давнюю жизнь на Марсе (...) когда-то у большинства частей планеты были надлежащие условия для жизни", — сказал Карденас.

Специфические формы рельефа, идентифицированные по данным марсохода Curiosity, которые назвали уступ и нос, находятся в многочисленных небольших кратерах, но до сих пор не считались отложениями, образованными проточной водой.

Доказательства существования рек на Марсе были известны с тех пор как первый космический корабль, вышедший на орбиту Марса, Mariner 9, сделал изображение высохших речных каналов и пойм на поверхности красной планеты. Различные марсоходы нашли минералогические доказательства в виде серосодержащих соединений, таких как ярозит, которые образуются в воде. Марсоходы и орбитальные аппараты также обнаружили хребты, образованные осадочными отложениями в речных руслах, которым миллиарды лет.

Однако выявление форм рельефа "уступ и нос" свидетельствует о том, что реки были даже более распространены, чем считалось. Они представляют собой чередование смеси крутых склонов и неглубоких ниш и укороченных хребтов, которые называются "носами". Они образовались, когда осадочный материал, излагаемый в руслах по рекам, впоследствии размыл в преимущественном направлении, возможно, под действием ветра.

Между тем , NASA осуществило миссию к далекому астероиду Психею, который, по мнению ученых, может быть частью ядра древнего небесного тела.

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