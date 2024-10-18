На Марсе ученые обнаружили «высушенную человеческую голову»: подробности находки (фото)

Феномен парейдолии, наблюдаемый на Марсе, объясняет, почему мы распознаем знакомые формы в неизвестных объектах.

Марсоход Perseverance зафиксировал объект, напоминающий высушенную человеческую голову, которая, кажется, разлагается и отделена от тела.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Однако на самом деле ситуация не так тревожна. Как и в других случаях с «пугающими» находками, на изображении оказался просто камень, имеющий необычную форму.

Марсоход Perseverance запечатлел изображение камня 27 сентября. Если не учитывать его сходство с головой, это всего лишь кусок осадочного песчаника, подобный многим другим рядом. Такие камни часто встречаются на Марсе, особенно в местах, где когда-то была вода.

Изображение, полученное Perseverance с помощью Mastcam-Z/NASA/JPL-Caltech/ASU

Этот камень выглядит необычно из-за своей формы. Его эрозия и положение относительно камеры создают иллюзию лежащей на боку головы.

Феномен парейдолии, когда мы распознаем знакомые формы в случайных объектах, достаточно распространен на снимках Марса. На фотографиях Красной планеты уже обнаруживали камни, похожие на медведя, грибы, воина, маленького йети, ложку и даже насекомые.

Эти открытия происходят, когда наш мозг воспринимает расположение объектов, тени и формы, а некоторые его участки делают выводы раньше других. Существует даже специальная область в мозге, отвечающая за быстрое распознавание лиц.

Хотя форма камня на Марсе может напоминать человеческую голову, это не значит, что на Красной планете когда-либо существовала сложная жизнь.

Напомним, ученые из Европейского космического агентства обнаружили на Марсе уникальный гигантский "смайл", сформированный из отложений соли. Это открытие может дать новые сведения об истории планеты.

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