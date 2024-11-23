На Марсе вода могла быть еще раньше, чем считалось: ученые изучили старейший марсианский метеорит

Однако учёные предполагают, что миллиарды лет назад Марс потерял свои водные ресурсы.

Ученые нашли самое древнее прямое доказательство наличия жидкой воды на Марсе, что свидетельствует о возможности существования жизни в древности.

Об этом сообщило издание Space.com.

Исследование базируется на изучении метеорита марсианского происхождения NWA7034, обнаруженного в пустыне Сахара в 2011 году. Этот космический камень, известный как "Черная красота", является одним из старейших марсианских метеоритов в возрасте около 2 миллиардов лет, а его внутренняя часть достигает 4,45 миллиардов лет.

Марсианский метеорит "Черная красота" / Фото: NASA

Команда учёных, исследуя циркон в составе метеорита, с помощью наномасштабной спектроскопии обнаружила элементы, подтверждающие присутствие воды на Марсе. В частности, в метеорите нашли железо, алюминий, иттрий и натрий.

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"Эти элементы были добавлены, когда циркон образовался 4,45 миллиарда лет. Это свидетельствует о том, что вода присутствовала во время ранней магматической активности Марса", — заявил соавтор исследования Аарон Кавози из Института Земли и планетарных наук Кертина.

Ранее теории о наличии воды на Марсе в жидком состоянии 4,1 млрд лет назад были подкреплены следами водных потоков и древних озер. Это открытие укрепляет представление о том, что Марс мог быть пригоден для жизни в прошлом, когда его поверхность была покрыта водой.

Новое исследование ученых свидетельствует о том, что вода могла существовать на Марсе еще до того.

"Это новое исследование ведет нас на шаг дальше в понимании раннего Марса, определяя яркие признаки богатых водой жидкостей со времени формирования ядра (NWA7034 – ред.), этим они предоставляют геохимические маркеры наличия воды", – заявил Кавози.

По мнению ученых, недавнее открытие подтверждает, что вода, являющаяся ключевым элементом для существования жизни, присутствовала на Марсе во время формирования его коры. Это свидетельствует о том, что в прошлом у Красной планеты были условия, которые могли способствовать существованию воды в жидком виде.

Однако учёные предполагают, что миллиарды лет назад Марс потерял свои водные ресурсы. Одной из основных причин стало катастрофическое изменение атмосферы планеты из-за мощного выброса излучения от Солнца. В результате водяной пар, находившийся в атмосфере, начал выходить в космос, не возвращаясь обратно на поверхность в жидком виде.

Напомним, тайна "гравитационной дыры" в Индийском океане получила объяснение.

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