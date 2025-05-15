На Марсе впервые увидели полярное сияние невооруженным глазом: в чем уникальность открытия NASA

Полярное сияние с МКС. / © скриншот с видео

Реклама

18 марта 2024 года на Марсе зафиксировали атмосферное явление, ранее считавшееся невидимым для человеческого глаза — полярное сияние в видимом спектре. Его впервые удалось заметить марсоход NASA Perseverance после мощного коронального выброса из Солнца.

Об открытии сообщили в журнале Science.

Зеленую дымку на небе Красной планеты зарегистрировали спектрометром SuperCam и камерой Mastcam-Z. Это стало возможным благодаря точному предсказанию солнечного шторма и синхронизации с моделями NASA. Ранее подобные явления на Марсе фиксировались только в ультрафиолетовом диапазоне.

Реклама

"Это был нежный зеленый свет, похожий на земное полярное сияние, но с марсианским шармом", - отметила руководительница исследования Элиза Кнутсен из Университета Осло.

Уникальность явления в том, что на Марсе практически нет глобального магнитного поля, потому полярное сияние появляется по другому, чем на Земле. На этот раз вспышка активировала ионы углерода в атмосфере — именно они создали характерное свечение.

Исследователи считают это шагом к пониманию влияния солнечной активности на марсианский климат. Это особенно важно, учитывая планы будущей колонизации планеты. Следующий этап – анализ состава атмосферы и ее реакции на солнечные бури, которые могут представлять угрозу для астронавтов.