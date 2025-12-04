На Марсе время проходит быстрее, чем на Земле — объяснение ученых

Марс / © Associated Press

Время на Марсе проходит быстрее, чем на Земле — примерно на 477 микросекунд в день.

Об этом пишет Space.com.

Нейл Эшби и Биджунат Патла из Национального института стандартов и технологий США рассчитали разницу между Марсом и Землей.

Они учли силу тяжести на Марсе (она в пять раз слабее, чем на Земле), скорость и эллиптичность орбиты Марса вокруг Солнца, а также гравитационное влияние Солнца, Земли и Луны.

Теория относительности показывает, что часы могут идти быстрее или медленнее в зависимости от того, в каком поле притяжения они находятся и с какой скоростью двигаются. Это явление называют расширением времени.

На Марсе все немного иначе: он дальше от Солнца, потому вращается медленнее, а часы на планете сначала идут медленнее. Но через более эллиптическую орбиту Марс иногда двигается быстрее, а иногда медленнее, когда приближается или удаляется от Солнца. Дополнительно на время влияет разное расстояние Марса от гравитационных полей Солнца и системы Земля-Луна.

Ранее стало известно, что жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считалось ранее. Хотя ученые давно соглашаются, что на Марсе когда-то существовала вода и более плотная атмосфера, точные пределы «эпохи жизни» планеты оставались предметом споров.