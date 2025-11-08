На Марсе зафиксировали редкие явления: огромные территории драматически меняются только за мгновение

На Марсе обнаружили пылевые оползни в результате падения метеоритов / © Associated Press

Марс регулярно принимает свою долю космических столкновений, поскольку его атмосфера в сотню раз более тонкая по сравнению с земной. Поэтому многие метеороиды не сгорают в ней полностью, а почти без помех добираются до поверхности планеты. Новое исследование выявило, что, когда эти космические тела бомбят Марс , они влекут за собой драматические изменения ландшафта — пылевые оползни, которые могут растягиваться на мили и потенциально создавать проблемы для будущих исследователей с Земли.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на исследование, опубликованное 6 ноября в журнале Nature Communications.

Редкие, но впечатляющие последствия

Исследование было проведено учеными Европейского космического агентства (ESA) и Бернским университетом Швейцарии. Планетолог Валентин Бикель использовал алгоритмы глубокого исследования, чтобы идентифицировать и проанализировать более двух миллионов так называемых «полос склона» — участков, где были смещены верхние слои мелкой марсианской пыли.

Из-за отсутствия на Марсе воды, Бикель и его коллеги считают, что большинство этих полос образуется под действием ветра . Однако, примерно одна из 1000 полос склона вызвана " гостями из космоса" .

Один из таких примеров был задокументирован на Сочельник 2023 с помощью орбитального аппарата ESA ExoMars Trace Gas Orbiter . В снимке виден угасающий кластер ударных кратеров у основания Аполлинарис-Монс, древнего щитового вулкана вблизи марсианского экватора.

«Пылевая, ветровая и песчаная динамика, похоже, являются основными сезонными двигателями образования полос склона. Удары метеороидов и землетрясения, кажется, локально выраженными, но глобально относительно незначительными движителями», — сказал Бикель.

Результаты мощного удара метеороида заметны над кратером: это обесцвеченный участок полос склона площадью примерно 2,3 квадратных мили (около 6 кв. км) .

Значение для будущих миссий

Дополнительные данные помогли ученым определить, что удары метеороидов и формирование полос, вероятно, произошли в период между 2013 и 2017 годами . Хотя такие следы можно найти по всей планете, новое исследование выявило пять четких до сих пор видимых горячих точек , которые, вероятно, сформировались между 2006 и 2024 годами.

Эта ценная информация важна не только для спутников, изучающих Марс. Каждая потенциальная опасность и переменная нуждается в тщательном рассмотрении, прежде чем люди ступят на Красную планету.

"Получение долгосрочных, непрерывных и глобальных наблюдений, раскрывающих динамический Марс, является ключевой целью нынешних и будущих орбитальных аппаратов", - добавил Колин Уилсон, научный сотрудник проекта ExoMars Trace Gas Orbiter.

Удары метеороидов редки, но их последствия могут быть далеко идущие, что подтверждает важность мониторинга таких опасных космических явлений .

Напомним, ветры на Марсе оказались гораздо более мощными, чем думали ученые. Исследователи обнаружили, что пылевые вихри на Марсе – так называемые «пыльные дьяволы» – двигаются с рекордной скоростью.