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- Наука и IT
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На Марсе заметили «насекомых» и существ, похожих на хищников: загадочные фото NASA
На фотографиях Марса, сделанных марсоходами NASA, энтомолог Уильям Ромозер заметил формы, похожие на крылатых насекомых и рептилий. Некоторые объекты он даже интерпретировал как «насекомых в полёте».
Почетный профессор Университета Огайо и энтомолог Уильям Ромозер заявил, что разглядел на снимках поверхности Марса объекты, напоминавшие ему крылатых насекомых и рептилий. В то же время учёный признавал спекулятивный характер таких выводов и допускал, что дальнейшие исследования могут изменить его трактовку увиденного.
О своих наблюдениях Ромозер рассказал 19 ноября 2019 года на конференции Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, штат Миссури, сообщает издание Daily Galaxy.
Ромозер изучал фотографии, сделанные марсоходами в ходе различных миссий на Красной планете. Основную часть материалов составляли снимки «Кьюриосити».
Рассматривая фотографии, энтомолог пытался найти признаки, которые могли бы напоминать части тела живых существ: крылья, ноги или отдельные сегменты. Среди прочих критериев он называл симметрию и сегментацию объектов, повторение схожих форм, вероятные остатки скелетов, признаки движения, а также появление нескольких похожих объектов рядом.
Часть объектов, замеченных на Марсе, Ромозер определил как «насекомоподобные формы». Некоторые из них, по его словам, напоминали пчел. На одном кадре исследователь увидел то, что интерпретировал как «насекомое в полёте».
На других фотографиях он выделял структуры, которые, по его мнению, могли напоминать сложные глаза, передние и задние лапы, основания крыльев и жилки. Отдельные формы энтомолог описывал как состоящие из трех частей, сравнивая их с головой, грудной клеткой и брюшком.
При работе со снимками Ромозер корректировал их яркость, контрастность и насыщенность, а также применял инверсию. По утверждению учёного, он не добавлял и не удалял никаких деталей из оригинальных фотографий. Размер одной из обнаруженных им форм Ромозер оценивал примерно в 20 дюймов, то есть около 51 см.
На фото также искали «рептилоподобные» объекты
Особое внимание Ромозер уделил формам, которые, по его мнению, напоминали рептилий. Один из объектов среди обломков на поверхности Марса он сравнил с видом восточной королевской змеи спереди. Учёный обозначил на снимке структуры, которые интерпретировал как глаза, ротовое отверстие и двусторонне симметричные элементы.
Еще на одной фотографии энтомолог выделил объект, который назвал рептилоподобным, с якобы насекомоподобной формой в «челюстях». Это послужило основанием для его предположения о возможном хищническом взаимодействии между такими объектами.
Для своего исследования Ромозер использовал фотографии, опубликованные NASA и Лабораторией реактивного движения. Материалы были получены в ходе нескольких миссий на Марсе, однако наибольшее внимание ученый уделил снимкам марсохода Curiosity.
Чем занимается Curiosity на Марсе
Марсоход Curiosity стартовал в космос 26 ноября 2011 года и достиг Марса 6 августа 2012 года. Он исследует кратер Гейла и оснащён десятью научными приборами. Среди оборудования аппарата — 17 камер, лазер и буровой механизм.
На раннем этапе миссии «Кьюриосити» обнаружил химические и минеральные признаки того, что в далеком прошлом условия на Марсе, вероятно, могли быть пригодными для существования микроорганизмов.
Одним из направлений работы марсохода является также поиск органических молекул. NASA сообщало, что в пробуренном образце под названием «Камберленд» были обнаружены длинноцепочечные органические молекулы, среди которых декан, ундекан и додекан.
Однако само по себе наличие органических молекул не является доказательством существования жизни, поскольку они могут возникать как в результате биологических, так и небиологических процессов.
Напомним, ранее на Марсе в регионе Кидония исследователь заметил возможную «береговую линию» возле загадочных образований.