На Марсе заметили «насекомых» и существ, похожих на хищников: загадочные фото NASA

Насекомые и хищники на Марсе: что ученый заметил на фотографии NASA / © Associated Press

Реклама

Почетный профессор Университета Огайо и энтомолог Уильям Ромозер заявил, что разглядел на снимках поверхности Марса объекты, напоминавшие ему крылатых насекомых и рептилий. В то же время учёный признавал спекулятивный характер таких выводов и допускал, что дальнейшие исследования могут изменить его трактовку увиденного.

О своих наблюдениях Ромозер рассказал 19 ноября 2019 года на конференции Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, штат Миссури, сообщает издание Daily Galaxy.

Реклама

Ромозер изучал фотографии, сделанные марсоходами в ходе различных миссий на Красной планете. Основную часть материалов составляли снимки «Кьюриосити».

Реклама

Рассматривая фотографии, энтомолог пытался найти признаки, которые могли бы напоминать части тела живых существ: крылья, ноги или отдельные сегменты. Среди прочих критериев он называл симметрию и сегментацию объектов, повторение схожих форм, вероятные остатки скелетов, признаки движения, а также появление нескольких похожих объектов рядом.

Объекты на Марсе, которые Уильям Ромозер сравнивал с насекомыми и рептилиями. Фото: Уильям Ромозер

Часть объектов, замеченных на Марсе, Ромозер определил как «насекомоподобные формы». Некоторые из них, по его словам, напоминали пчел. На одном кадре исследователь увидел то, что интерпретировал как «насекомое в полёте».

На других фотографиях он выделял структуры, которые, по его мнению, могли напоминать сложные глаза, передние и задние лапы, основания крыльев и жилки. Отдельные формы энтомолог описывал как состоящие из трех частей, сравнивая их с головой, грудной клеткой и брюшком.

При работе со снимками Ромозер корректировал их яркость, контрастность и насыщенность, а также применял инверсию. По утверждению учёного, он не добавлял и не удалял никаких деталей из оригинальных фотографий. Размер одной из обнаруженных им форм Ромозер оценивал примерно в 20 дюймов, то есть около 51 см.

Реклама

На снимке марсохода NASA Ромозер выделил формы, которые он интерпретировал как крылья и ноги. Фото: Уильям Ромозер

На фото также искали «рептилоподобные» объекты

Особое внимание Ромозер уделил формам, которые, по его мнению, напоминали рептилий. Один из объектов среди обломков на поверхности Марса он сравнил с видом восточной королевской змеи спереди. Учёный обозначил на снимке структуры, которые интерпретировал как глаза, ротовое отверстие и двусторонне симметричные элементы.

Еще на одной фотографии энтомолог выделил объект, который назвал рептилоподобным, с якобы насекомоподобной формой в «челюстях». Это послужило основанием для его предположения о возможном хищническом взаимодействии между такими объектами.

Для своего исследования Ромозер использовал фотографии, опубликованные NASA и Лабораторией реактивного движения. Материалы были получены в ходе нескольких миссий на Марсе, однако наибольшее внимание ученый уделил снимкам марсохода Curiosity.

На фотографиях NASA исследователь выделил детали возможных «насекомоподобных» форм, в частности крылья, грудную клетку и брюшко. Фото: Уильям Ромозер

Чем занимается Curiosity на Марсе

Марсоход Curiosity стартовал в космос 26 ноября 2011 года и достиг Марса 6 августа 2012 года. Он исследует кратер Гейла и оснащён десятью научными приборами. Среди оборудования аппарата — 17 камер, лазер и буровой механизм.

Реклама

На раннем этапе миссии «Кьюриосити» обнаружил химические и минеральные признаки того, что в далеком прошлом условия на Марсе, вероятно, могли быть пригодными для существования микроорганизмов.

Одним из направлений работы марсохода является также поиск органических молекул. NASA сообщало, что в пробуренном образце под названием «Камберленд» были обнаружены длинноцепочечные органические молекулы, среди которых декан, ундекан и додекан.

Однако само по себе наличие органических молекул не является доказательством существования жизни, поскольку они могут возникать как в результате биологических, так и небиологических процессов.

Напомним, ранее на Марсе в регионе Кидония исследователь заметил возможную «береговую линию» возле загадочных образований.

Новости партнеров

Новости партнеров