На Марсе заметили "пчел" и "рептилий": ученый шокировал новой теорией (фото)

Марс / © Associated Press

На Марсе могут существовать сложные формы жизни, подобные земным насекомым и рептилиям. Такую гипотезу выдвинул профессор Университета Огайо Уильям Ромозер, проанализировав многолетние снимки марсохода NASA Curiosity.

Об этом пишет Daily Galaxy.

По словам ученого, на фотографиях Красной планеты можно рассмотреть структуры, поражающие сходство с членистоногими и пресмыкающимися. Ромозер утверждает, что обнаружил объекты, напоминающие пчел в полете или во время отдыха. Эти «организмы» имеют сегментированные тела, крылья и членистые конечности. На некоторых кадрах, как отмечает профессор, зафиксированы даже сложные акробатические маневры, свойственные земным насекомым.

«Наблюдаемая насекомоподобная фауна, похоже, устроила укрытие или гнездилась в пещерах, норах под поверхностью и специализированных сооружениях», — подчеркнул Уильям Ромозер.

Марсоход NASA зафиксировал возможную насекомоподобную жизнь на Марсе, показав крылья и ноги. Фото: Уильям Ромозер / © NASA

Кроме насекомых, исследователь обнаружил объекты, похожие на окаменелость рептилий. Один из образцов, по его описанию, напоминает восточного королевского змея с четко выраженной головой и характерной симметрией тела. Некоторые снимки дали основание предположить, что эти рептиловидные существа могли даже охотиться на «марсианских насекомых».

На Марсе ученый обнаружил признаки жизни животных и насекомых / © NASA

По мнению профессора, такие находки должны дать толчок развитию новых направлений в астробиологии, в частности астрономологии и астрогерпетологии. Несмотря на то, что научное сообщество отнеслось к этим выводам с определенным скептицизмом, Ромозер убежден: поиск жизни на Марсе не должен ограничиваться только химическими сигнатурами или микробами.

