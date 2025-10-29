На мече эпохи Возрождения обнаружили тайную гравировку, скрытую более 300 лет

Надписи на мечи эпохи Возрождения / © Popular Science

На первый взгляд это был лишь разрушенный временем кусок металла. Но с помощью современных технологий немецким ученым удалось раскрыть подлинную историю меча эпохи Возрождения, скрытую более 300 лет под слоем коррозии.

Об этом рассказывает Popular Science.

Исследователи из Йенского университета провели уникальное исследование артефакта, найденного еще после Второй мировой войны среди руин древнего Коллегиума Йененсе. Применив новые методы компьютерной томографии (КТ), команда увидела то, что десятилетиями оставалось невидимым.

Под ржавчиной на клинке обнаружили инкрустацию красного цвета и гравировку с именем "Клемес Штамм" - известного кузнеца из Золингена, города, который в XVI веке славился производством оружия для европейской знати и даже для короля Испании.

Меч эпохи Возрождения. / © Popular Science

"КТ не просто фиксирует поверхностные детали; она раскрывает внутреннюю историю предмета", - объяснил археолог проекта Энрико Пауст.

Меч, выкованный в 1558 году, вероятно, принадлежал ректору или студенту из знатной семьи. Теперь артефакт стал ключом к пониманию ремесленной культуры того времени и подтвердил связь Йены с древними центрами европейского оружейства.

