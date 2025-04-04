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На месте библейской битвы Давида и Голиафа трехлетний ребенок нашел странный амулет: фото
Найденный артефакт приобщится к длинному списку египетских и ханаанских находок.
В Израиле на месте, где по библейской легенде Давид сразился с Голиафом более 3000 лет назад, трехлетняя девочка нашла старинный амулет в виде жука-скарабея.
Об этом сообщает издание Daily Mail .
Во время семейной поездки в Тель-Азеку, где последние 15 лет продолжаются археологические раскопки, 3-летняя девочка Зив Ницан собирала камни на пешеходной тропе.
Когда малышка подобрала очередной камень, потерла и очистила его от песка, то увидела, что в ее руки попала удивительная находка.
Камень оказался древнеегипетским амулетом в форме жука-скарабея, который символизирует защиту, возрождение и удачу. Его обычно изготовляли из камня.
Профессор Одед Липшиц, директор археологических раскопок Тель-Авивского университета, сказал, что подобные находки свидетельствуют, что Тель-Азека «процветал как один из важнейших городов на Иудейской низменности».
Он добавил, что найденный артефакт приобщится к длинному списку египетских и ханаанских находок, обнаруженных здесь, и свидетельствующих о тесных связях и культурном влиянии между Ханааном и Египтом в тот период.
Доктор Дафна Бен-Тор, эксперт по древним амулетам и печатям, определила, что печать, найденная маленькой девочкой, была ханаанским скарабеем среднего бронзового века. Возраст находки – примерно 3 800 лет.
Напомним, в Иерусалиме под храмом Гроба Господня археологи обнаружили остатки древнего сада.