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На месте тайной вечери Иисуса Христа археологи сделали важное открытие
Среди граффити были изображения лодок, указывающих на долгое путешествие, которое совершили некоторые паломники.
Во времена Средневековья место тайной вечери Иисуса Христа было главным центром паломничества в древнем Иерусалиме.
К такому выводу пришли исследователи, изучавшие надписи в Сионской горнице — здании, с которым связывают последнюю трапезу Иисуса со своими апостолами перед распятием, сообщает The Daily Mail.
Команда исследователей проанализировала почти 40 меток, датируемых периодом с 1300 по 1500 год, обнаружив средневековые граффити армян, чехов, сербов, арабоязычных восточных христиан и западных европейцев.
Среди граффити были изображения лодок, указывающих на долгое путешествие, которое совершили некоторые паломники, и гербы королевских семей.
В частности, исследователи обнаружили герб «Тойффенбах» из Штирии в южной Австрии, армянскую рождественскую надпись и сербскую надпись «Акакий».
Команда также идентифицировала резной герб с надписью «Altbach», которую выгравировал паломник с юга Германии.
«Эти граффити проливают новый свет на географическое разнообразие и международное паломничество в Иерусалим в средние века», — отметил соавтор исследования Илья Беркович из Австрийской академии наук.
Здесь были обнаружены следы известных исторических личностей. Одним из таких был Иоганнес Полонер из Регенсбурга, написавший интересный рассказ о своем паломничестве в Иерусалим в 1421–1422 годах.
Также был задокументирован рисунок углем герба бернского патрицианского рода фон Рюмлинген — могущественной семьи Высокого Средневековья.
Наибольшую группу офортов оставили арабоязычные христиане с Востока.
«Собранные вместе надписи дают уникальное представление о географическом происхождении паломников», — сказал Беркович.
Сионская горница была захвачена мусульманами и превращена в мечеть в 1523 году, после чего на стены была нанесена штукатурка, скрывавшая граффити, оставленные христианскими паломниками.
Напомним, в Израиле на месте, где по библейской легенде Давид сразился с Голиафом более 3000 лет назад, трехлетняя девочка обнаружила старинный амулет.