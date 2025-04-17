На месте тайной вечери Иисуса Христа археологи сделали важное открытие

Изображение тайного ужина на фреске Леонардо да Венчи / © Associated Press

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Во времена Средневековья место тайной вечери Иисуса Христа было главным центром паломничества в древнем Иерусалиме.

К такому выводу пришли исследователи, изучавшие надписи в Сионской горнице — здании, с которым связывают последнюю трапезу Иисуса со своими апостолами перед распятием, сообщает The Daily Mail.

Команда исследователей проанализировала почти 40 меток, датируемых периодом с 1300 по 1500 год, обнаружив средневековые граффити армян, чехов, сербов, арабоязычных восточных христиан и западных европейцев.

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Среди граффити были изображения лодок, указывающих на долгое путешествие, которое совершили некоторые паломники, и гербы королевских семей.

В частности, исследователи обнаружили герб «Тойффенбах» из Штирии в южной Австрии, армянскую рождественскую надпись и сербскую надпись «Акакий».

Команда также идентифицировала резной герб с надписью «Altbach», которую выгравировал паломник с юга Германии.

«Эти граффити проливают новый свет на географическое разнообразие и международное паломничество в Иерусалим в средние века», — отметил соавтор исследования Илья Беркович из Австрийской академии наук.

Здесь были обнаружены следы известных исторических личностей. Одним из таких был Иоганнес Полонер из Регенсбурга, написавший интересный рассказ о своем паломничестве в Иерусалим в 1421–1422 годах.

Также был задокументирован рисунок углем герба бернского патрицианского рода фон Рюмлинген — могущественной семьи Высокого Средневековья.

Наибольшую группу офортов оставили арабоязычные христиане с Востока.

«Собранные вместе надписи дают уникальное представление о географическом происхождении паломников», — сказал Беркович.

Сионская горница была захвачена мусульманами и превращена в мечеть в 1523 году, после чего на стены была нанесена штукатурка, скрывавшая граффити, оставленные христианскими паломниками.

Напомним, в Израиле на месте, где по библейской легенде Давид сразился с Голиафом более 3000 лет назад, трехлетняя девочка обнаружила старинный амулет.