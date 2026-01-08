На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж

МКС / © pixabay.com

NASA сообщило о возможном досрочном завершении миссии Crew-11 после того, как один из астронавтов Международной космической станции столкнулся с проблемами со здоровьем. Из-за этого агентство уже переносило запланированный выход в открытый космос.

Об этом сообщило издание Space.

В ведомстве не раскрывают имя астронавта и подробности его состояния, ссылаясь на конфиденциальность, однако подчеркивают: ситуация стабильна. В обновлении, которое NASA разослало утром четверга, говорится, что специалисты рассматривают «все возможные решения», среди которых — досрочное возвращение экипажа на Землю. Там отметили, что подобные сценарии отрабатываются заранее, а подробнее о развитии событий пообещали сообщить в течение суток.

Миссия Crew-11 — это очередная экспедиция SpaceX на орбитальную станцию. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финке, японский Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Именно Кардман и Финке должны были выполнить выход в открытый космос, который теперь отложен.

Экипаж прибыл на МКС 2 августа 2025 года и завершает шестимесячную миссию. Если NASA примет решение вернуть их раньше, продолжительность экспедиции сократится незначительно.

