На небе появится "космический смайл": когда его можно увидеть

Серп Луны, Венера и Сатурн выстроятся в конфигурацию / © Pixabay

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25 апреля можно будет увидеть «космическую улыбку», которую образуют Венера, Сатурн и Луна.

Об этом пишет Live Science.

В момент тройного соединения произойдет фаза ниспадающего полумесяца, поэтому мы будем видеть спутник Земли в форме серпа.

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NASA сообщает, что на небе в это время можно будет увидеть еще Меркурий.

Уникальность события состоит в том, что три небесных тела располагаются на небосводе визуально очень близко друг к другу, что бывает крайне редко. К примеру, конфигурацию тройного соединения образуют еще Юпитер, Сатурн и Солнце.

Последний раз это явление можно было наблюдать в 80-х годах прошлого века, а следующее ожидается в 2239 году.

Напомним, астероид Апофис, открытый в 2004 году, имеет диаметр около 340 метров и совершит исторический пролет вблизи Земли 13 апреля 2029 года. Он пройдет на расстоянии 32 тысяч км, что меньше орбит геостационарных спутников. Это редкое явление, которое, по оценкам ученых, происходит раз в 5000-10000 лет. Астероид можно увидеть невооруженным глазом в Европе, Африке и некоторых частях Азии.