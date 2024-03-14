На небе появится новая звезда: как и когда ее можно увидеть

Звездная система, подарившая наблюдателям за небом такую редкую возможность, известна как T Coronae Borealis.
В этом году в ночном небе можно увидеть редкое событие — взрыв новой звезды. И этот взрыв можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Об этом пишет Space.
Пока известно, что взрыв можно будет наблюдать в ночном небе в период с марта по сентябрь 2024 года, но когда именно он произойдет, пока точно не известно.
Вспышка произойдет в двойной звездной системе Т Северной Короны, расположенной в 3000 световых лет от нас, состоящей из белого карлика и красного гиганта, вращающихся друг вокруг друга.
Взрыв будет виден в созвездии Северной Короны, образующего полукруг звезд. Ожидается, что вспышка новой будет такой же яркой, как Полярная звезда в ночном небе, но это событие не продлится больше недели.
По словам ученых, в нашей галактике существует всего пять звездных систем, где происходят повторяющиеся новые.
Чтобы увидеть взрыв новой, нужно будет смотреть на созвездие Северной Короны, расположенное между созвездиями Волопас и Геркулес. Вспышка новой будет выглядеть как яркая звезда в ночном небе.
Обычно такие двойные звезды имеют звездную величину +10, поэтому их нельзя увидеть невооруженным глазом, но при взрыве новой звездной системы будет иметь звездную величину +2.
Напомним, астрономы обнаружили новый водный мир, расположенный в 70 световых годах от Земли. Этот океан очень глубок, а некоторые химические вещества на планете могут иметь биологическое происхождение.
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