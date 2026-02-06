- Дата публикации
На небе появятся семь планет одновременно: когда наблюдать уникальное явление
Само по себе такое явление как планетарное выравнивание не является редкостью. Но увидеть сразу 7 выстроившихся планет, казалось бы, практически на одной линии, удается очень редко.
В феврале 2026 года ожидается редкое планетарное выравнивание, которое можно назвать парадом планет.
Об этом сообщает Space.com.
Вечером, 28 февраля, в вечернем небе можно будет увидеть сразу шесть планет Солнечной системы. Ожидается, что вскоре после захода солнца появятся Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер.
Чтобы увидеть уникальное явление, понадобятся также мощный бинокль или телескоп. Наблюдать планеты лучше всего через полчаса после заката.
Главная сложность наблюдения всех шести планет состоит в том, что четыре из них уже находятся близко к Солнцу и будут видны короткое время — если они вообще будут видны — в ярких сумерках. Венера и Меркурий будут ближе к горизонту, за ними следуют Сатурн и Нептун, а Уран и Юпитер будут гораздо выше на небе. На практике увидеть более трех планет будет тяжело.
