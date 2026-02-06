ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

На небе появятся семь планет одновременно: когда наблюдать уникальное явление

Само по себе такое явление как планетарное выравнивание не является редкостью. Но увидеть сразу 7 выстроившихся планет, казалось бы, практически на одной линии, удается очень редко.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В феврале можно будет увидеть редкий парад планет

В феврале можно будет увидеть редкий парад планет / © Associated Press

В феврале 2026 года ожидается редкое планетарное выравнивание, которое можно назвать парадом планет.

Об этом сообщает Space.com.

Вечером, 28 февраля, в вечернем небе можно будет увидеть сразу шесть планет Солнечной системы. Ожидается, что вскоре после захода солнца появятся Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер.

Чтобы увидеть уникальное явление, понадобятся также мощный бинокль или телескоп. Наблюдать планеты лучше всего через полчаса после заката.

Главная сложность наблюдения всех шести планет состоит в том, что четыре из них уже находятся близко к Солнцу и будут видны короткое время — если они вообще будут видны — в ярких сумерках. Венера и Меркурий будут ближе к горизонту, за ними следуют Сатурн и Нептун, а Уран и Юпитер будут гораздо выше на небе. На практике увидеть более трех планет будет тяжело.

Напомним, астрономы обнаружили потенциально подходящую для жизни планету с температурой -70°C. Объект, расположенный в 146 световых годах от Земли, размерами напоминает нашу планету и потенциально может быть пригоден для существования жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie