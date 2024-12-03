Ученые исследовали обратную сторону Луны: какой "сюрприз" их ждал

Ученые впервые проанализировали образцы лавы, взятые с обратной стороны Луны, и выяснили, что 2,8 миллиарда лет назад там происходили извержения вулканов. Луна всегда обращена к Земле одной стороной, поэтому оборотная сторона остается менее исследованной. Лишь два аппарата, оба китайских, смогли добраться до этой части спутника.

Об этом сообщило издание Space.com.

В ноябре 2024 года ученые опубликовали исследование в журнале Science, в котором подробно описали анализ образцов, доставленных на Землю миссией Chang'e 6. Эта миссия впервые собрала более 1,9 кг горных пород из бассейна Южный полюс-Эйткен, расположенного на обратной стороне Луны. Исследователи из Института геохимии Гуанчжоу под руководством Цзесяня Цуя изучили изотопный и химический состав этих пород, чтобы определить их возраст и происхождение. Используя изотопный анализ, ученые установили, что базальт этих образцов образовался 2,8 миллиарда лет назад.

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Ранее исследования показывали, что вулканизм на ближней стороне Луны длился не менее 2 миллиардов лет назад, но эти новые данные подтвердили, что вулканическая активность была и на обратной стороне. Некоторые другие исследования намекают, что вулканы на Луне могли извергаться даже 120 миллионов лет назад.

Эти образцы также выявили значительные отличия в составе лавы с двух сторон Луны. Скамья с обратной стороны содержит меньше калия, редкоземельных элементов и фосфора, широко распространенных в породах ближней стороны. Исследователи предполагают, что эти отличия могли быть вызваны образованием бассейна Южный полюс-Эйткен в результате мощного удара. Этот удар, вероятно, перераспределил богатые элементами породы по Луне, истощив их в мантии под ударным участком.

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Дисбаланс частей также разъясняет, почему морские базальты, образующие огромные потоки лавы, занимают 30% поверхности ближней стороны Луны, но только 2% на оборотной стороне. Отсутствие таких радиоактивных элементов как калий и уран в мантии далекой стороны могло снизить количество тепла, необходимого для формирования расплавленных базальтов.

Напомним, что ученые обнаружили условия для существования жизни под поверхностью Марса. Поверхность Марса из-за низких температур и давления непригодна для жизни, но глубоко под ней есть источники тепла и энергии.