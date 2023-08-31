На один год — до миллиона жертв: ученые озвучили жуткий прогноз по вымиранию человечества

По наихудшему сценарию в течение столетия может погибли до 3 миллиардов человек.

Глобальное потепление может привести к многочисленным жертвам на планете. По подсчетам ученых, за 100 лет может погибнуть до миллиарда человек, один миллион – в год.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Energies.

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Ученые предостерегают, что глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) и концентрации углекислого газа (CO 2 ) в атмосфере продолжают расти по мере увеличения сжигания ископаемого топлива . Нарез установлен с 95% уверенностью, что антропогенная глобальная дестабилизация климата происходит и имеет потенциально необратимые негативные последствия для глобальной среды и социального и экономического благосостояния человечества.

"В течение десятилетия или более окончательное количество смертей будет намного больше, чем 100 миллионов, или один миллион в год в течение столетия — это лучший случай. И наоборот, окончательное число погибших в сценарии потепления на 2 °C, безусловно, будет гораздо меньше 10 миллиардов", что является прогнозируемой глобальной популяцией людей в 2100 г. По теплению более чем на 2 °C действительно может привести к тому, что природные климатические реакции выйдут из-под контроля, что в конечном итоге приведет к вымиранию человечества. Между этими крайними границами вероятно более 300 миллионов (лучший сценарий) и менее 3 миллиардов (худший сценарий) погибнут", — говорится в исследовании.

По результатам исследования ученых, по эмпирическому правилу сжигание примерно 1000 тонн ископаемого углерода влечет за собой одну преждевременную смерть в будущем.

ЮНИСЕФ недавно представил Индекс климатического риска для детей, на котором уровень смертности в отношении населения будет выше в уязвимых к климату странах , таких как Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Бутан, Коста-Рика, Эфиопия, Гана, Кения, Кирибати, Мадагаскар, Маль. Непал, Филиппины, Руанда, Сент-Люсия, Танзания, Тимор-Лешти, Тувалу, Вануату и Вьетнам.

Среди причин смерти – жара и влажность, повышение уровня моря, сильные штормы, изменение режима осадков, исчезновение ледников, влияющее на запасы воды, подкисление океана, более частые лесные пожары, потеря биоразнообразия и т.д. Это приведет к уменьшению запасов пищи и вызовет голод.

Напомним, NASA и SpaceX готовятся к миссиям на Луну и запустили астронавтов на МКС.

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