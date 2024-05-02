На одной стороне морозит, а на другой — жарит: ученые обнаружили необычную экзопланету

Космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST) обнаружил удивительную экзопланету WASP-43b.

Об этом пишет Space.com.

Планета WASP-43b вращается вокруг своей родительской звезды, расположенной в 283 световых годах от Земли. Планета расположена так близко к звезде, что совершает полный оборот по своей орбите за 19 земных часов. Так планета с массой примерно 1,8 раза больше массы Юпитера и шириной 0,9 раза больше массы газового гиганта, обращена всегда только одной стороной к своей звезде WASP-43.

Та сторона экзопланеты, которая всегда обращена к звезде, постоянно бомбится радиацией, в результате чего температура на WASP-43b поднимается до +1250 градусов по Цельсию. Такой температуры достаточно, чтобы плавить свинец.

По другую сторону планеты, где постоянно царит ночь, температура снижается до -600 градусов по Цельсию. Такие особенности относят планету к классу "горячих Юпитеров".

Экзопланета была обнаружена транзитным методом.

Ранее ученые выяснили, что на близкой к Земле планете может существовать жизнь.

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