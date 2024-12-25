На оккупированной Луганской области почти не работает YouTube — СМИ

На оккупированной территории Луганской области американский видеохостинг YouTube не работает даже с включенными сервисами VPN.

Об этом сообщает " Реальная газета " со ссылкой на сообщения местных жителей.

Местные жители рассказали, что без VPN сервис не работает вообще, а для более или менее нормальной работы нужна платная версия VPN, потому что с бесплатными версиями работает в течение минуты.

Ранее росСМИ сообщали, что в настоящее время видеохостинг не доступен для 80% населения России.

Эксперты говорят, что власти РФ фактически заблокировали работу YouTube на подконтрольной Кремлю территории из-за так называемого "замедления".

Напомним, ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.

Кроме того, мы ранее информировали, что у России произошли масштабные сбои в работе соцсетей и провайдеров.

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