На окраине Солнечной системы может существовать жизнь: что показал повторный анализ архивных снимков

Миранда / © NASA

Спутник Урана Миранда может скрывать под ледяной корой древний океан, что теоретически делает его пригодным для жизни. На это указывают результаты нового исследования, в рамках которого ученые проанализировали архивные данные миссии «Вояджер-2» и современные модели внутренней структуры небесного тела.

Об этом сообщило издание earth.com.

Команда ученых под руководством Тома Нордхайма из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса обнаружила признаки того, что 100-500 миллионов лет назад под поверхностью Миранды мог существовать жидкий океан. По расчетам, он был глубиной 100 километров, под ледяным слоем не толще 30 километров. Ученых удивило, что такой маленький спутник мог иметь столько воды.

К работе присоединились также Калеб Стром из Университета Северной Дакоты и Алекс Паттофф из Института планетарных наук в США. Они сравнили снимки «Вояджера-2» с компьютерным моделированием развития поверхности Миранды и ее внутренних процессов. Полученные результаты свидетельствуют, что геологические деформации спутника могли быть вызваны теплом, которое возникало из-за орбитального резонанса — гравитационных взаимодействий между Мирандой и другими спутниками Урана.

Несмотря на значительную удаленность от Солнца, это тепло могло обеспечить условия, при которых вода долгое время оставалась жидкой. Исследователи указывают, что Миранда могла сохранить часть океана и сегодня, хотя он, вероятно, значительно уменьшился.

Впервые необычный рельеф Миранды был зафиксирован в 1986 году во время пролета «Вояджера-2». Тогда аппарат передал изображение крошечного спутника со сложной поверхностью: бороздами, обрывами и большими участками в форме трапеций — так называемыми коронами. Именно эти структуры стали ключом для нового анализа.

Ученые отмечают: пока нет подтверждения, что океан сохранился до наших дней или что там существует жизнь. Но наличие воды делает Миранду еще одним возможным «океаническим миром» наряду с Энцеладом или Европой, которые давно рассматривают как перспективные объекты в поисках внеземной жизни.

«Чтобы по-настоящему понять потенциал Миранды, нам нужно запустить новые миссии к Урану. А до тех пор мы затаили дыхание и с большим нетерпением наблюдаем за этим ледяным спутником», — говорится в статье.

