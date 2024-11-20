Были на грани катастрофы: "Чандраян-2" смог уклониться от аппарата Южной Кореи на орбите Луны

Орбитальному аппарату Индии "Чандраян-2" пришлось совершить маневр уклонения во избежание столкновения с южнокорейским зондом Danuri.

Об этом сообщило издание Space.

Инцидент произошел еще в сентябре, но Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об этом только сейчас. По данным ISRO, 19 сентября аппарат "Чандраян-2" сменил свою орбиту, поднявшись на большую высоту, чтобы не врезаться в Danuri. Через две недели, 1 октября, аппарат также сменил свою орбиту, чтобы избежать столкновения с американским зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Все три аппарата — "Чандраян-2", Danuri и LRO — двигаются почти полярными орбитами вокруг Луны, что сближает их над полюсами, где риск столкновения растет.

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Ранее, в 2021 году, индийский аппарат уже маневрировал во избежание столкновения с NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Danuri также трижды совершал маневры, включая уклонение от LRO и Чандраян-2, а также японского модуля SLIM.

Космические агентства Индии, Южной Кореи и США обмениваются данными о траекториях зондов, используя платформу MADCAP NASA для расчета рисков столкновений. Однако пока отсутствует международный протокол для урегулирования таких ситуаций.

Напомним, первые исследования почвы с темной стороны Луны раскрыли новые факты.

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