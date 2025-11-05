На орбите запахло стейком: китайские астронавты впервые в космосе жарили мясо (видео)

Астронавты в космосе / © Space.com

Благодаря новейшей печке, доставленной на станцию, шестеро астронавтов, участвующих в миссиях «Шеньчжоу-20» и «Шеньчжоу-21», смогли насладиться горячей, свежеприготовленной пищей.

Об этом пишет Space

Технология и кулинарный процесс

Центр астронавтов Китая (ЦАК) обнародовал кадры, на которых экипаж закрепляет куриные крылышки в специальной решетке для гриля и помещает их в небольшой, встроенный в стену отсек — космическую печь.

Прибор, внешне напоминающий шкаф, на самом деле является технологической демонстрацией микрогравитационной микроволновой печи, которая функционирует скорее как аэрогриль.

Как отметил Кан Гохуа, старший член Китайского общества астронавтики и профессор аэрокосмической инженерии, психологический комфорт экипажа — в частности возможность потреблять горячую пищу — является чрезвычайно важным для поддержания ощущения «заземленности» в условиях длительной изоляции.

По данным ЦАК, печь спроектирована так, чтобы обеспечивать стабильные условия выпекания без дыма в микрогравитации, не создавая чрезмерной нагрузки на энергосеть станции «Тяньгун». Это особенно важно для космических форпостов, где строго соблюдаются протоколы пожарной безопасности и функционирования систем жизнеобеспечения.

Вкус дома на орбите

Приготовление пищи в космосе имеет свои особенности. По сообщениям, оптимальное время выпекания куриных крылышек в герметичном контейнере составило 28 минут.

Кроме того, командир миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Донг попробовал перченый стейк, приготовленный в этой же печи, а астронавт У Фэй из экипажа «Шэньчжоу-21» был зафиксирован с горячей порцией свежеиспеченных крылышек.

Этот кулинарный прорыв на «Тяньгун» сравнивают с подобным экспериментом 2019 года на Международной космической станции (МКС), когда астронавты NASA выпекали печенье в прототипе печи Zero G.

Однако, в отличие от временного оборудования на МКС, китайская печь интегрирована в системы станции и сертифицирована для использования до 500 раз, став постоянной частью быта на орбите.

Напомним, ранее мы писали о том, что в состав следующего экипажа на китайской орбитальной станции «Тяньгун» войдут трое астронавтов и четыре мыши