На орбите Земли резко возросло количество космического мусора / © ESA

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В прошлом 2024 году на околоземной орбите значительно увеличилось количество космического мусора, что грозит «катастрофическими столкновениями» разных обломков со спутниками.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA), передает Bloomberg.

По информации ESA, количество таких объектов, отслеживаемых сетями космического наблюдения, возросло примерно на 8% за прошлый год и достигло 40 тысяч.

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«Количество космического мусора на орбите продолжает быстро расти», — говорится в отчете агентства.

В ESA отметили «несколько крупных событий фрагментации», которые произошли в 2024 году. Среди них — взрыв китайской ракеты Long March 6A, ставший одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.

Обломки старых ракет, спутников и других космических аппаратов создают риск столкновений для операторов спутников, таких как Starlink от SpaceX и OneWeb от Eutelsat Communications, обеспечивающих интернет-соединение с низкой околоземной орбитой.

В агентстве добавили, что на орбите существует также множество мелких обломков, которые слишком малы для отслеживания, но могут мешать спутникам или другим космическим аппаратам.

Количество обломков, превышающих 10 см в диаметре, составляет около 50 тыс., объектов свыше 1 см на орбите находится более 1,2 миллиона, а количество мусора в размере от 1 мм до 1 см исчисляется десятками миллионов.

С ростом количества компаний, таких как Amazon.com Inc. и Telesat Corp., а также государственных китайских предприятий, стремящихся конкурировать со Starlink, регуляторы в Европе и США ввели новые правила, обязывающие операторов убирать спутники в течение пяти лет после окончания их эксплуатации.

Однако, по мнению специалистов ESA, этого может оказаться недостаточно.

«Если мы экстраполируем текущие тенденции на будущее, по-прежнему количество катастрофических столкновений может значительно возрасти», — заявили в агентстве.

Напомним, во время первого в истории испытательного запуска с территории Европы ракета-носитель успешно вылетела со стартовой площадки космодрома, а через 30 секунд полета упала в море.