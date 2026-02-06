На ощупь как человек: в Китае представили реалистичного гуманоидного робота Moya

Гуманоидный робот Moya. Фото: ShanghaiEye

В Китае представили одного из самых реалистичных гуманоидных роботов в мире — Moya. Новинку показал шанхайский стартап DroidUp (также известный как Zhuoyide) во время презентации в Долине робототехники Чжанцзян в Шанхае — одном из ключевых центров развития человекоподобных роботов в стране.

Об этом сообщило издание InfoHightech.

Робот Moya ходит, поддерживает зрительный контакт, улыбается, кивает и воспроизводит эмоции с помощью микродвижений лица. В компании называют ее «высокобионическим роботом», который сочетает человеческую эстетику с продвинутыми гуманоидными движениями. По словам разработчиков, архитектура Moya является модульной — внешность и даже гендерные черты можно менять в зависимости от потребностей заказчика.

Внимание также привлекает бионическая голова робота, способная передавать широкий спектр эмоций — от радости до грусти — с естественным взглядом и плавной мимикой. За движения отвечает собственная система управления моторикой, которая обеспечивает мягкую походку и плавные повороты, отходя от привычного «жесткого» образа гуманоидов.

Еще одна деталь, отличающая Moya среди других роботов, — ощущение тепла. Кожа робота поддерживает температуру 32-36 °C, то есть почти как у человека. Кроме того, конструкция имитирует кожу, подкожный жир, мышцы и даже грудную клетку. Камеры за глазами вместе с искусственным интеллектом позволяют роботу реагировать на собеседника в режиме реального времени.

«Робот, который действительно служит человеческой жизни, должен быть теплым… почти как живое существо, с которым люди могут чувствовать связь», — пояснил основатель компании Ли Цинду в комментарии для Shanghai Media Group.

Реакция на Moya оказалась неоднозначной: часть пользователей говорит об эффекте «жуткой долины», другие сравнивают ее с манекенами или персонажами фантастических сериалов. В то же время DroidUp отмечает, что разработка ориентирована не на развлечения, а на практическое применение — в частности в сфере ухода за пожилыми людьми, медицине и образовании.

Компания планирует вывести Moya на рынок уже в этом году. Ориентировочная цена гуманоида стартует от 173 тысяч долларов США.

Напомним, ранее иженеры из Колумбийского университета разработали инновационного робота по имени EMO, который способен воспроизводить сложные движения человеческих губ с малейшими нюансами. Благодаря использованию искусственного интеллекта машина сама научилась синхронизировать свою мимику со звуками речи и даже пением без предварительно прописанных скриптов.