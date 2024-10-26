На острове Крит археологи раскопали священные ворота Арханнесского дворца

Эта находка является частью длительного исследования, начатого еще в 1960-х годах.

Во время раскопок минойского дворца в древнем городе Арханес на Крите археологи обнаружили священные ворота.

Об этом пишет Arkeonews.

Минойский город Арханес, расположенный примерно в 15 км к югу от Кносского дворца, построен около 1900 года до н. е. и признано одним из древнейших центров европейской цивилизации.

В одном из внутренних дворов археологи раскопали участок площадью 96 квадратных метров. Выяснилось, что алтари и каменные руки у входа образуют священные ворота.

Однако на этом находки не закончились. Археологи также обнаружили пирамидальную основу, которая дополняет ранее найденные основы для двойных топоров по предварительным раскопкам. Это новое открытие может намекать на наличие третьего основания, хотя оно сохранилось только частично.

Напомним, ранее археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившей в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.

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