На острове в Шотландии нашли существо, которое считали пропавшим почти 50 лет

Depastrum cyathiforme. Изображение: Ernst Haeckel, Das System der Medusen, 1879

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На шотландском острове Южный Уист турист случайно обнаружил морское существо, которое ученые уже почти полвека считали пропавшим. Речь идет о редком виде стеблевой медузы — Depastrum cyathiforme, последнее появление которой фиксировали еще в 1976 году на севере Франции.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Depastrum cyathiforme — существо, похожее на цветок, которое прикрепляется к камням подобно морским актиниям. Его последний раз фиксировали в 1976 году у побережья Франции, в городе Роскофф. В Великобритании последний известный случай наблюдения был в 1954 году на острове Ланди в графстве Девон.

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Путешественник Нил Робертс наткнулся на четыре таких организма, когда перевернул камень во время прогулки. Он сделал фотографии и сравнил их с историческими изображениями — современных фото этого вида до сих пор не существовало. Его предположение подтвердили специалисты: это действительно Depastrum cyathiforme.

Информация об открытии была опубликована в журнале British Wildlife. Впоследствии редактор издания Гай Фримен отправился на Южный Уист для проверки и зафиксировал еще одну живую особь медузы. Это может свидетельствовать о наличии небольшой, но стабильной популяции вида в этом регионе.

Стеблевые медузы — это мелкие родственники настоящих медуз, актиний и кораллов. Всего науке известно около 50 их видов, из которых 10 обитают в водах Великобритании и Ирландии. Depastrum cyathiforme в XIX веке неоднократно описывал британский морской биолог Филипп Генри Госсе, который называл ее «бокаловидной люцернарией».

Аллен Коллинз, специалист по стеблевым медузам из Смитсоновского института в США, назвал находку «замечательной» и выразил надежду, что впоследствии удастся найти больше таких существ.

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Напомним, в Южно-Африканской Республике начали необычную кампанию против браконьерства. Ученые вводят радиоактивные изотопы в рога носорогов, чтобы сделать их заметными для международных систем ядерной безопасности на таможнях.