На Пасху в небе над Землей пройдет интенсивный метеоритный дождь

Некоторые исследователи предполагают, что он будет самым сильным с начала XXI века.

Уже в это воскресенье, 5 мая, на Земле пройдет пик метеоритного дождя, интенсивность которого будет насыщенной до 10 мая.

Об этом пишет, пишет ScienceAlert со ссылкой на Shower Meteor Calendar.

Пик метеоритного дождя, вызванный падением отломков от кометы Галлея (Эта-Аквариды) и пик будет сохраняться с молодым месяцем.

Лучше всего метеоритный поток можно будет увидеть в южном полушарии Земли.

Издание объясняет, что Земля движется вокруг Солнца и сталкивается с потоками пыли и обломков комет и астероидов. Это рождает метеоритный дождь, когда обломки комет падают на Землю, как правило, сгорая в атмосфере.

Ученые, исследующие Эта-Аквариды, пришли к выводу, что в этом году показатели могут значительно увеличиться. Более того, есть предположение, что в этом году он может стать величайшим всего ХХІ века, тогда как другие исследователи не соглашаются с этим.

Напомним, ранее сообщалось, что "Габбл" сделал удивительное фото процесса формирования предпланетной туманности.

Кроме того, мы ранее информировали, что миссия Juno NASA отразила вулканический мир спутника Юпитера.

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