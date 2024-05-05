На Пасху Землю накроет сильная магнитная буря: сколько будет длиться

Начавшийся в последний день апреля геомагнитный шторм еще продолжается. С 4 мая на Земле бушует четырехбалльная магнитная буря, которая по К-индексу считается средней. Уже сегодня, 5 мая, ожидается магнитная буря мощностью пять баллов (по К-индексу большая).

Об этом сообщает Мeteoagent.

Прогнозируется, что магнитная буря на Земле достигнет пятибалльной отметки после 18:00. На Пасху магнитная буря только усилится – вечером 5 и весь день 6 мая явление достигнет шести баллов. Однако, начиная с 7 мая, прогнозируется завершение магнитных колебаний.

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М2, которые оказывают умеренное влияние на Землю. Геомагнитные условия были глобально спокойные и тихие, но в течение следующих 24 часов ожидается нестабильная активность.

Солнечные вспышки – это взрывы на поверхности Солнца, испускающие интенсивные всплески электромагнитного излучения. Они возникают, когда происходит накопление магнитной энергии в атмосфере Солнца, и она очень быстро высвобождается.

Источником геомагнитных бурь являются выбросы энергии и плазмы на Солнце во время солнечных вспышек. Вырвавшиеся из Солнца потоки солнечных частиц устремляются с гигантской скоростью в космос, и если на их пути находится Земля, то частицы наносят удар по ее магнитному полю. В результате столкновения солнечных частиц с частицами в атмосфере Земли возникают очень яркие полярные сияния, а иногда могут возникнуть нарушения в работе спутниковой и радиосвязи на определенных частотах. В очень редких случаях геомагнитные бури провоцируют отключение энергосистем.

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