На планете, похожей на Землю, может существовать жизнь — исследование

Ученые обнаружили биосигнатуру, то есть вещество, указывающее на наличие жизни в атмосфере этой планеты.

В течение двух лет ученые исследуют так называемую супер- Землю – планету K2-18b, расположенную в относительной близости от нас. По их мнению, она может оказаться обитаемым миром.

Об этом пишет Space со ссылкой на The Astrophysical Journal.

По выводам ученых в атмосфере планеты K2-18b было обнаружено химическое вещество диметилсульфид, связанное с потенциальными живыми организмами.

Что известно о планете K2-18b

Эта планета была обнаружена десять лет назад. Она расположена на расстоянии примерно 120 световых лет от Земли, что считается близким расстоянием по космическим меркам.

Ученые считают K2-18b супер-Землей, ведь это каменистый мир с атмосферой, который примерно в 2,5 раза больше нашей планеты. Есть вероятность, что поверхность планеты может быть покрыта океанами из жидкой воды. А учитывая, что K2-18b находится в зоне обитаемости своей звезды, где есть условия для создания жизни, ученые считают, что это может быть потенциально обитаемый мир.

Два года назад исследователи обнаружили биосигнатуру, то есть вещество, указывающее на наличие жизни в атмосфере этой планеты. Этой биосигнатурой является диметилсульфид. На Земле это вещество в основном производится бактериями и фитопланктоном в океанах. Учитывая, что на планете K2-18b может быть океан, появилось предположение о наличии жизни.

Пока невозможно отправить зонды за пределы Солнечной системы, чтобы определить состав других каменистых планет, поэтому они полагаются на анализ света, проходящего через их атмосферу. Молекулы химических веществ отражают свет в определённом диапазоне длин волн. Авторы исследования говорят, что полученные таким образом данные могут иметь разные интерпретации, а потому не всегда существует уверенность в том, что было обнаружено точно какое-либо вещество.

Напомним, ранее ученые раскрыли еще одну загадку космоса. Они рассказали, как именно размер экзопланеты влияет на ее движение.