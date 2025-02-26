На пляже в Великобритании обнаружили уникальную находку: что известно

След динозавра может исчезнуть уже через несколько месяцев.

На острове Уайт гид по окаменелости Джо Томпсон обнаружил уникальный фиолетовый отпечаток ноги динозавра длиной почти в один метр.

Об этом сообщило издание IFLScience.

След, возраст которого оценивают в 130 миллионов лет, обнаружили прямо среди гальки на пляже Шепердс-Чайн. Эксперты считают, что он принадлежал игуанодону — крупному травоядному динозавру длиной 10 метров и весом около 4 тонн. Его большие пальцы были оснащены шипами для защиты от хищников.

Интересно, что этот отпечаток расположен в верхних слоях формации Эссекс. Ученые предполагают, что он сохранился благодаря минералам в глине, которые и придали ему фиолетовый цвет. В то же время исследователи предостерегают, что из-за естественных процессов следует исчезнуть уже через несколько месяцев.

Напомним, археологи раскопали еще одну часть Великой китайской стены.

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