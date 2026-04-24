Буревестник. Фото: JJ Harrison/CC BY-SA 3.0

Реклама

На побережье Австралии все чаще находят мертвых буревестников — морских птиц, которых часто называют «бараньими птицами». Ученые отмечают: причиной массовой гибели являются не штормы или сильные ветры, как считают многие люди, а голод, вызванный потеплением океана из-за изменения климата.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Речь идет о короткохвостом и соболином буревестниках, которые гнездятся на островах вблизи юго-восточного побережья Австралии. Ежегодно эти морские птицы совершают одну из самых длинных миграций в мире: преодолевают более 10 тысяч километров через Тихий океан до Берингова моря возле Аляски. Там они проводят северное лето.

Реклама

Буревестники хорошо приспособлены к суровым погодным условиям. Так, исследователи зафиксировали случай, когда одна из птиц 11 часов летела в глазах урагана на высоте 4700 метров при скорости ветра более 200 км/ч и выжила. Благодаря особому строению плечевых суставов они умело используют мощные воздушные потоки и могут преодолевать большие расстояния с минимальными энергозатратами.

Именно поэтому ученые отвергают версию, что причиной гибели являются штормы. По их словам, буревестники редко оказываются у берега, если не ослаблены из-за болезни, истощения или голода. В таких случаях ветер лишь выносит их на побережье. Мертвых или обессиленных птиц находят на большой территории — от Квинсленда до Тасмании. Это, по мнению ученых, свидетельствует о масштабном факторе, а не о локальных погодных аномалиях.

Специалисты объясняют, что воды у восточного побережья Австралии нагреваются быстрее, чем в среднем в мире. Из-за этого рыба и другая добыча, которой питаются буревестники, мигрирует в другие районы или опускается на большую глубину. Из-за недостатка пищи птицы ослабевают и массово погибают.

По оценкам исследователей, во время сильной морской жары летом 2023-2024 годов на австралийских пляжах погибли около 629 тысяч взрослых буревестников. Для короткохвостого буревестника это составляет примерно 3% мировой популяции, потерянной всего за несколько недель.

Реклама

«Буревестники признаны во всем мире стражами здоровья океана. Когда их популяции растут, а птицы способны успешно воспитывать детенышей, это свидетельствует о здоровом и крепком океане. Гибель сотен тысяч буревестников за одно лето является ранним предупреждением о том, что произойдет, поскольку температура океана будет продолжать расти», — говорится в статье.

