На пляжи выбрасываются большие белые акулы с гигантским мозгом: ученые обеспокоены

Во всем мире этот вид сейчас внесен в список уязвимых, а количество больших белых акул неуклонно уменьшается.

Ученые в США и Канаде были озадачены увеличением количества мертвых больших белых акул с увеличенным мозгом, которые выбрасываются на пляжи Северной Америки. Ученые не могут выяснить, что вызывает воспаление.

Об этом сообщает Mail Online.

Национальная сеть экспертов в области здоровья дикой природы Канады (Canadian Wildlife Health Cooperative) не встречала мертвой белой акулы в течение 30 лет до августа 2023 года. Но когда одну все же выбросило на остров Принца Эдварда без признаков травмы, это озадачило экспертов. Впоследствии они выяснили, что причиной смерти является менингоэнцефалит – воспаление тканей мозга, со временем нарушающее нормальные когнитивные функции.

После этого еще четыре больших белых акулы выбросило на пляжи атлантического побережья Канады. Похожее явление было зафиксировано в США – первый случай, зарегистрированный в июле 2022 года у побережья Массачусетса.

Что касается большинства рыб, славящихся своей сильной иммунной системой, то они страдают от одного воспаления мозга.

Ветеринарный патолог и региональный директор CWHC Меган Джонс сказала, что случаи бактериальных инфекций, вызывающих воспаление мозга, были зарегистрированы в прошлом. Однако эти инфекции легко идентифицировать. Теперь Джонс входит в группу ученых, которые собираются выяснить, сталкивается ли сейчас этот вид с новой неизвестной угрозой.

"Три из этих пяти, кажется, имеют ту же потенциально инфекционную болезнь, которая поражает их мозг. Нам нужно больше знать, что это такое", – сказала доктор.

Она добавила, что если мозг акулы сжать, она может больше не иметь возможности питаться или может заблудиться и застрять на мелководье, выбрасываясь на берег.

Другие ученые, например исполнительный директор канадского Общества реагирования на морских животных Тоня Виммер, предположили, что рост количества мертвых акул может быть естественным результатом увеличения популяции. То есть, все больше акул погибает просто потому, что их больше в океане.

Такие факторы, как изменение климата, привели к тому, что воды Атлантики стали более теплыми. А это толкает хищников на север. Популяция тюленей – основная добыча акул – тоже возобновилась, обеспечивая достаточное количество пищи.

По сравнению с другими морскими дикими животными, такими как киты и дельфины, об акулах все еще много неизвестного, а их исследования недостаточно финансируются.

Кроме того, большие белые акулы в значительной степени неправильно воспринимаются как вид. Благодаря таким блокбастерам, как "Челюсти" и "Глубокое синее море", морское животное было изображено как морской злодей, который нападет на любого человека, который заплывет на его путь. Однако на самом деле умышленные нападения акул на человека крайне редки.

Зато человечество представляет большую угрозу для крупной белой рыбы. Главной угрозой является промышленное рыболовство.

Во всем мире этот вид сейчас внесен в список уязвимых, а количество больших белых акул неуклонно уменьшается. По оценкам, в дикой природе осталось от 50 тыс. до 3500 особей.

К слову, в Мексике за две недели на одном побережье нашли уже вторую веслорыбу "Судного дня".