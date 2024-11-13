На поверхности извергаются вулканы: другая Земля похожа на спутник Юпитера

Новое исследование показывает, что у этого далекого мира атмосфера все же есть, хотя это предварительные данные.

Ученые использовали космический телескоп "Вебб" для исследования планеты под названием L 98-59 d. Это каменистая планета, которая всего в 1,5 раза больше Земли, а потому считается суперземлей.

Об этом пишет Phys.

Впервые эта планета была обнаружена несколько лет назад, но тогда не было известно, есть ли у нее атмосфера.

Астрономы выяснили, что она расположена на расстоянии 35 световых лет от нас. Анализ данных показывает, что у этой планеты есть атмосфера, наполненная серой. Если данные подтвердятся, то это будет наименьшая известная планета с атмосферой за пределами Солнечной системы.

Также ученые считают, что на поверхности планеты происходят извержения вулканов, что делает ее похожей на спутник Юпитера Іо.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому одна ее сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

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