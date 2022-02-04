На пути важных открытий: айсберг в Антарктике остановил движение исследовательских кораблей

Ученые выясняют, как быстро рушится шельфовый ледник.
Гигантский айсберг в Антарктике остановил движение двух исследовательских кораблей, направлявшихся к леднику "Судного дня".
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 февраля.
Именно так в народе называют ледник "Туэйтс", потому что от него зависит судьба всей нашей планеты. Если он растает, уровень океанов может возрасти на 25%. Тогда сотни городов уйдут под воду.
Именно от этого ледника откололся большой айсберг, блокирующий работу исследовательских кораблей с десятками ученых на борту. Ученые пытаются выяснить, насколько быстро рушится важный шельфовый ледник.
Как сообщалось, летом 2022 года состоится очередная экспедиция с погружением в затонувший в 1912 году корабль "Титаник". Каждый, кто купит билет за 250 тысяч долларов, сможет на подводном аппарате "Титан" увидеть своими глазами, в каком состоянии знаменитый корабль, который лежит на дне Атлантического океана на глубине около 4 километров.
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