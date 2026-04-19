На руках Мона Лизы разглядели болезнь: что говорят ученые
Прорыв в исследовании стал возможным благодаря отказу от классических методов тестирования.
Известный художник Леонардо да Винчи, сам того не зная, задокументировал симптом состояния, которое сегодня поражает каждого двухсотого взрослого.
Об этом пишет SciTechDaily.
Искусствоведы и врачи годами указывают на ксантомы (жировые отложения) на руках Моны Лизы.
Прорыв стал возможным благодаря отказу от классических методов тестирования. Ученые создали «мышей-аватаров»: грызунов, которым вживили человеческие клетки печени, полученные путем перепрограммирования клеток кожи (технология iPSC).
Проведя скрининг более 130 тысяч соединений на этой живой модели, исследователи вычислили молекулу DL-1. Ее стратегия радикально отличается от традиционной терапии, потому что она не трогает рецепторы. Она блокирует белок аполипопротеин B (апоВ) — «скелет», вокруг которого собирается вредный холестерин. Без этого белка печень просто не может выпустить новые порции жира в кровоток.
Технический анализ показал: препарат влияет только на 182 гена, не вызывая глобального стресса для организма. DL-1 активирует естественные защитные механизмы клеток, что делает терапию не только эффективной, но и безопасной для продолжительного применения.
Ранее мы писали о том, что специалист из эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн картины «Мона Лиза». Исследовательница уверяет, что она определила фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии.