На Сатурне постоянно идут дожди из алмазов — ученые

Сатурн / © Associated Press

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Нижние слои атмосферы Сатурна могут включать в себя огромные алмазы, а в их верхних слоях идут алмазные дожди благодаря высокому давлению и высокой температуре недр планеты.

Об этом сообщает spacedaily.

Как объясняют ученые, в верхних слоях атмосферы на этих планетах нередко происходят бури, во время которых часть углеводородов превращается в графит или сажу. Эта материя «падает» в нижней части атмосферы гигантов, где она под влиянием особой комбинации температур и давлений превращается в микроалмазы и продолжает двигаться по направлению к ядру гигантов.

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Здесь они расплавляются и превращаются в жидкость, часть которой может «всплыть» в атмосферу и превратиться в большие алмазы, имеющие шанс вырасти благодаря новым добавлениям из ядра планет.

Поэтому, считают ученые, углеводородные небеса Сатурна могут быть буквально усеяны алмазами.

По словам Кевина Бейтса из Лаборатории реактивного движения NASA, алмазы, в частности на Сатурне, падают вниз в виде дождя, а затем превращаются в жидкое море в горячем ядре планеты.

Исследователи отмечают, что есть две планеты в Солнечной системе, где также идут дожди из алмазов, но в отличие от Сатурна, они не остаются всегда твердыми. Это две самые далекие от Солнца планеты — Уран и Нептун.

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Напомним, ученые обнаружили, что магнитное поле Сатурна является асимметричным и смещенным. Причиной может быть быстрое вращение планеты и влияние спутника Энцелада.

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