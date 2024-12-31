На шаг ближе к человеческому сознанию: ИИ научат принимать собственные решения

Метод имеет критическое значение для приложений, где точность является ключевой, например в автономных системах или медицинских технологиях.

Ученые разработали революционный метод, позволяющий глубоким нейронным сетям "понять" механизм принятия решений. Это достижение поможет искусственному интеллекту сортировать данные по категориям, что сделает его более безопасным и надежным в реальных условиях применения.

Об этом пишет No worries! ссылаясь на исследование, проведенное командой ученых Кюшуского университета.

Исследовательская работа сосредоточилась на скрытых слоях нейронных сетей, анализирующих данные на разных этапах. Ученые разработали метод, получивший название "k* distribution". Он позволяет проанализировать, насколько эффективно нейросеть объединяет связанные данные в группы без потери информации.

"Этот подход позволяет сохранять полный объем данных и оценивать каждую точку в ее локальном контексте", – отмечают авторы публикации.

Кроме того, исследование выявило, что искусственный интеллект способен создавать разные структуры: сгруппированные, фрагментированные или наложенные. Сгруппированные структуры – это чёткая классификация какой-либо информации. А когда возникает фрагментированная или наложенная структура – это признак потенциальной ошибки.

"Метод имеет критическое значение для применений, где точность является ключевой, например, в автономных системах или медицинских технологиях. Он позволяет идентифицировать слабые места системы и совершенствовать их, чтобы они были устойчивы к ошибкам или непредсказуемым условиям", — объясняет издание.

Метод, изобретенный учеными, позволит искусственному интеллекту еще на шаг приблизиться к человеческому сознанию и позволит ему более эффективно адаптироваться к реальным условиям использования. Он также поможет интегрировать нейросети в жизнь людей без лишних рисков и проблем.

Напомним, гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как Совет директоров уволил его 18 ноября. Кроме того, компания внесет изменения в состав совета директоров после неудачной попытки переворота в правлении.

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