На шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной: самый большой телескоп NASA "Джеймс Уэбб" долетел до Солнца

Первые научные данные аппарат предоставит уже в июне.
На шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной. Самый большой телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (James Webb) вышел на окончательную орбиту в полутора миллионах километрах от Земли.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 25 января.
Отмечается, что аппарат приступит к работе и предоставит первые научные данные уже в июне. Его главная миссия – наблюдать за глубинами Вселенной. "Джеймс Уэбб" запустили в прошлом месяце. И это самый дорогой космический телескоп NASA стоимостью в десять миллиардов долларов.
Напомним, ранее космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спящий монстр, а периодически просыпается, когда в нее падают звезды и газовые облака.
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