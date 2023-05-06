На снимке Солнца заметили искусственно созданный объект: что это может быть

Астрофотограф Эндрю Маккарти сделал уникальные кадры изображения Солнца, на которых видно, как МКС пролетает на фоне нашей звезды.

Об этом пишет ScienceAlert.

Он давно планировал сделать такие кадры и для этого выяснил время, когда МКС будет пролетать в очередной раз на фоне Солнца и будет высоко над головой, а не над линией горизонта, иначе хороших снимков станции не получилось бы. МКС за 24 часа совершает 16 полных оборотов Земли и всего на несколько секунд каждый раз она появляется на фоне Солнца в виде крошечного силуэта.

По словам Маккарти, ему пришлось предпринять несколько попыток, прежде чем удалось зафиксировать летящий на высоте МКС около 400 км над поверхностью Земли.

Фотограф знал, что орбитальная станция должна пролететь на фоне Солнца как раз рядом с солнечным пятном, поэтому все телескопы были направлены именно туда. Сначала его камеры, производящие 230 кадров в секунду, сфотографировали именно Солнце, затем самое солнечное пятно и наконец через много часов в кадр попала МКС.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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