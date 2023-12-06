На Солнце образовалась гигантская темная дыра: что это значит и какую опасность несет

На поверхности Солнца образовалась огромная темная дыра, извергающая мощные потоки чрезвычайно быстрого излучения, известного как солнечный ветер, прямо на Землю. По словам ученых, размер и ориентация временного разрыва, который шире 60 Земель, беспрецедентным на этой стадии солнечного цикла.

Об этом пишет Space.com.

Корональная дыра

Гигантское темное пятно на Солнце, известное как корональная дыра, сформировалось вблизи солнечного экватора 2 декабря и достигло своей максимальной ширины около 800 000 километров в течение 24 часов, сообщает Spaceweather.com. С 4 декабря солнечная пустота направлена прямо на Землю.

Эксперты сначала прогнозировали, что эта последняя дыра может вызвать умеренную геомагнитную бурю (G2), которая может привести к отключению радиосвязи и сильным авроральным явлениям в течение следующих нескольких дней. Однако солнечный ветер оказался менее интенсивным, чем ожидалось, поэтому возникшая буря пока была слабой (G1). Но полярные сияния все еще возможны в высоких широтах.

Из плохого — неизвестно, сколько времени дыра будет оставаться на Солнце (предыдущие коронарные дыры существовали более одного солнечного оборота — 27 дней). Из хорошего – вскоре дыра отвернется от Земли.

Как они возникают

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), корональные дыры возникают, когда удерживающие Солнце на месте магнитные поля внезапно разрываются, заставляя содержимое верхней поверхности Солнца вытекать в виде солнечного ветра.

Корональная дыра выглядит как темное пятно, поскольку оно более холодное и менее плотное, чем окружающая плазма. Это похоже на то, почему солнечные пятна кажутся черными – но в отличие от солнечных пятен, корональных дыр не видно, если смотреть на них в ультрафиолетовом свете.

По данным NOAA, потоки излучения от корональных дыр намного быстрее обычного солнечного ветра и часто вызывают возмущения в магнитном щите Земли, известные как геомагнитные бури. Последняя корональная дыра на Солнце, появившаяся в марте, выплюнула мощнейшую геомагнитную бурю, поразившую Землю за последние шесть лет.

Солнечная активность растет в течение всего года, когда Солнце приближается к взрывному пику своего примерно 11-летнего солнечного цикла, известного как солнечный максимум. Однако, по странному стечению обстоятельств, гигантская новая корональная дыра не должна являться частью этого роста солнечной активности.

По данным NOAA, корональные дыры могут возникать в любой момент в течение солнечного цикла, но на самом деле они чаще встречаются во время солнечного минимума. Когда они появляются во время солнечного максимума, они обычно расположены вблизи полюсов Солнца, а не у экватора. Поэтому остается загадкой, как такая массивная дыра открылась у экватора, когда мы находимся так близко к солнечному максимуму.

Солнце становится более активным

Однако за последние несколько недель появилось много других признаков того, что Солнце становится активнее.

18 ноября на ближней стороне Солнца возник гигантский "архипелаг солнечных пятен", состоящий по меньшей мере из пяти разных групп солнечных пятен, и с тех пор выплюнул в космос десятки солнечных штормов.

25 ноября взрывное извержение "огненного каньона" вблизи экватора Солнца высвободило корональный выброс массы (КВМ) — быстро движущееся облако намагниченной плазмы — которое впоследствии врезалось в Землю и вызвало редкие оранжевые полярные сияния. А 28 ноября солнечная вспышка "почти Х-класса" выстрелила из Солнца и породила мощный выброс, который врезался в Землю и вызвал геомагнитную бурю, которая в течение выходных озарила полярными сияниями более низкие широты.

Недавний всплеск солнечной активности, по всей видимости, является признаком того, что мы стоим на пороге солнечного максимума. В октябре ученые просмотрели свои прогнозы солнечного цикла и теперь предполагают, что взрывной пик может начаться в начале 2024 года.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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