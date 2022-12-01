На Солнце появилась черная дыра: о чем предупреждают ученые

На Солнце появилась огромная черная дыра, расположившаяся в самом центре нашей звезды. Ученые полагают, что уже 1 или 2 декабря из этой дыры вырвется поток солнечного ветра, который вызовет геомагнитную бурю на планете.

Об этом пишет Live Science.

Из-за изменений в положении линий-магнитного поля вокруг этих корональных дыр Солнце выбрасывает в космос огромные потоки плазмы, которые в виде солнечного ветра иногда направляются к Земле. Этот поток солнечных частиц должен вырваться из этой дыры уже 1 или 2 декабря и со скоростью 2,9 млн км/час улетит к Земле. В результате примерно через сутки он достигнет планеты.

В основном такой поток солнечных частиц поглощает наше магнитное поле, но в результате столкновения с ним на Земле возникают геомагнитные бури. Некоторые частицы прорываются через магнитосферу Земли вблизи полюсов, где она тоньше, и проникают в верхние слои атмосферы. Там они вступают во взаимодействие с молекулами кислорода и азота, благодаря чему высвобождается энергия в виде света и появляются хорошие полярные сияния.

Более сильные геомагнитные бури могут иметь гораздо более серьезные последствия. Они могут не только деформировать магнитное поле Земли так сильно, что даже спутники могут начать падать на планету, сможет нарушить работу всех энергосистем и даже вывести Интернет из строя.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

Читайте также: