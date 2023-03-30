На Солнце появилась огромная дыра, которая в 20 раз больше Земли: о чем предупреждают ученые

За две недели на Солнце появилась уже вторая гигантская корональная дыра, которая в 20 раз больше нашей планеты по размерам. Из этой дыры вырвался поток плазмы со скоростью 2,8 млн км, и уже в пятницу, 31 марта, вечером или в субботу, 1 апреля, утром он достигнет Земли.

Об этом пишет New York Post.

Ученые считают, что особый вред солнечные частицы, которые достигнут Земли, не нанесут. Не очень сильная геомагнитная буря, возникающая в результате взаимодействия солнечных частиц с атмосферой Земли, приведет к появлению ярких полярных сияний. Большая часть плазменного потока обойдет Землю, и такой сильной геомагнитной бури, как была на прошлой неделе, не возникнет. Эта корональная дыра представляет особый научный интерес из-за своего расположения на Солнце.

"Я не думаю, что стоит сильно волноваться. Если вдруг случится так, что на Солнце произойдет еще и корональный выброс массы в ближайшие дни, тогда может появиться очень сильная геомагнитная буря. Но предсказать это очень трудно", — сказал один из исследователей.

Напомним, Землю накрыла сильнейшая за последние 6 лет геомагнитная буря, спровоцированная гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце. Но ученые не прогнозировали появление этой бури, в результате которой на всей территории США можно было наблюдать полярные сияния.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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