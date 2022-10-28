На Солнце появилась зловещая улыбка: ученые бьют тревогу (видео)

К Земле летят сразу три потока плазмы, появившиеся в результате вспышек на Солнце.

Ученые прогнозируют, что на выходных в Землю врежутся сразу три огромных потока солнечной плазмы, что приведет к появлению геомагнитной бури.

Об этом пишет Space.

Космический аппарат SDO, занимающийся изучением нашей звезды, прислал снимок Солнца. На нем видно, что оно будто улыбается и выглядит счастливым. Но на самом деле так уж совпало, что это происходит накануне Хэллоуина, Солнце демонстрирует злую "улыбку". Дело в том, что на снимке нашей звезды вычурно расположились три огромных солнечных пятна и все они направлены в сторону Земли.

Скорость полета этих солнечных потоков составляет примерно 3 млн км/ч и, согласно прогнозам ученых, они врежутся в Землю уже в субботу, 29 октября, хотя это может произойти и в воскресенье, 30 октября.

По словам ученых, на Солнце произошли вспышки класса С и М, которые считаются достаточно сильными, но не столь катастрофическими, как вспышки класса Х.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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