На Солнце случились 8 мощных вспышек: на Земле уже возникли проблемы

Ученые прогнозируют, что новое солнечное пятно под названием AR3165 может готовить еще серию таких же мощных вспышек.

Наблюдающий за Солнцем космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал на нашей звезде появление сразу восьми очень мощных солнечных вспышек. Одна из них уже спровоцировала кратковременное отключение радиосвязи над Атлантическим океаном в среду, 14 декабря.

Об этом пишет Space.

Серия из восьми очень мощных солнечных вспышек класса М появилась на Солнце 14 декабря 2022 года. Но ученые прогнозируют, что новое солнечное пятно под названием AR3165 может готовить еще серию таких же мощных вспышек, а может даже мощнее. По словам ученых, следящих за космической погодой, солнечное пятно AR3165 разрастается, и в нем уже зафиксированы мощные выбросы энергии.

Солнечное пятно AR3165 – это одна из активных областей на Солнце, которые являются более темными и более холодными регионами в нижних слоях атмосферы нашей звезды. Из-за перемещения линий магнитного поля здесь происходит высвобождение огромного количества энергии.

Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса расположены на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.

Ранее ученые предупредили, что на Солнце появилась огромная черная дыра, расположившаяся в самом центре нашей звезды.

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