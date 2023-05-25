На Солнце появилось гигантское пятно: его видно невооруженным глазом

В ближайшие дни на Солнце можно наблюдать движение солнечного пятна под названием AR3311. За последние 48 часов в ней не наблюдалось особой активности, но уже в ближайшие дни в ней может возникнуть самая мощная солнечная вспышка класса Х.

Об этом пишет ScienceAlert.

Вспышка может привести к возникновению сильной геомагнитной бури на Земле. Но пока за этим солнечным пятном можно наблюдать даже без телескопа.

Уже несколько дней солнечное пятно AR3311 возвращено к Земле и ее размер в 4 раза больше, чем размер нашей планеты. Поэтому она хорошо видна с Земли, даже без телескопа. То есть пятно на Солнце можно увидеть почти невооруженным глазом. Это означает, что нужно использовать специальные очки с линзами, блокирующими 100% ультрафиолетового и инфракрасного излучения нашей звезды, чтобы не повредить глаза.

Если посмотреть на Солнце в обычных солнцезащитных очках, то высока вероятность того, что излучение нанесет повреждения органам зрения.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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