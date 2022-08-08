На Солнце появилось пятно: ученые предупреждают о сильной геомагнитной буре

Эксперты прогнозируют появление в этом солнечном пятне мощной вспышки и корональных выбросов массы, которые направятся в сторону планеты.

Об этом пишет Express.

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Это может привести к очень сильной геомагнитной буре, что может оказать отрицательное влияние на работу связи и энергосистем, а также другой электроники на Земле.

Ученые предупреждают, что вспышка на Солнце может произойти уже в ближайшие дни. В космос улетают потоки плазмы, которые при встрече с магнитосферой планеты вызывают геомагнитные бури.

Скорее всего, это будет вспышка класса М или даже Х. Эти два класса вспышек наиболее опасны для Земли. Когда солнечные частицы достигают планеты, они могут повлечь за собой сбои в работе спутников на орбите, а также повлиять на работу связи, навигационных систем и энергосистем на Земле.

Ранее ученые заявили, что постепенное удаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться. В частности, астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, а также со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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